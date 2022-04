22-Jähriger attackiert vier Männer in S-Bahn

Auseinandersetzung in Kirchheim unter Teck

1 Alarmierte Einsatzkräfte brachten den Mann schließlich aus der S-Bahn. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein alkoholisierter 22-jähriger soll am Samstagmorgen in einer S-Bahn bei Kirchheim (Kreis Esslingen) eine Gruppe von vier jungen Männern attackiert haben. Alle fünf Beteiligten wurden bei der Auseinandersetzung verletzt.















Ein 22-Jähriger ist am vergangenen Samstagmorgen in einer S-Bahn am Bahnhof Kirchheim unter Teck laut Polizei vier Männer angegangen und hat auf sie eingeschlagen. Die fünf Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Mit Faust ins Gesicht geschlagen

Der 22 Jahre alte Mann befand sich gegen 04:55 Uhr in einer auf Gleis 2 wartenden S-Bahn der Linie S1, als es wohl zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen ihm und einer Gruppe vier junger Männer kam. Er soll die vier Männer nach Angaben der Polizei daraufhin attackiert und mit seinen Fäusten auf sie einschlagen haben.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Alarmierte Einsatzkräfte brachten den alkoholisierten 22-Jährigen kurze Zeit später aus der S-Bahn. Keiner der Männer benötigte medizinische Versorgung, teilte die Polizei mit. Gegen den im Landkreis Göppingen wohnhaften Mann ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung.