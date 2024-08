Auseinandersetzung in Kirchheim: Mann schlägt mit Teleskopschlagstock auf Kontrahenten ein

1 Die Polizei rückte am Abend zu einer Gaststätte in der Henriettenstraße aus. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

In einer Gaststätte in Kirchheim (Kreis Esslingen) ist am Sonntagabend eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern eskaliert. In der Folge fügte ein 35-Jähriger einem 60-Jährigen Verletzungen unbekannten Ausmaßes zu, indem er mit einem Teleskopschlagstock auf ihn einschlug.











Link kopiert

Nachdem am Sonntagabend in Kirchheim (Kreis Esslingen) ein Streit zwischen zwei Männern ausgebrochen war, hat ein 35-Jähriger mit einem Schlagstock auf seinen Kontrahenten eingeschlagen. Weitere Gäste schritten ein, bevor die Polizei den 35-Jährigen vorläufig festnahm.

Die beiden alkoholisierten Männer waren gegen 20 Uhr in einer Gaststätte in der Henriettenstraße zunächst verbal aneinander geraten. In der Folge schlug der 35-Jährige dann mehrfach auf seinen 60-jährigen Kontrahenten ein und nutzte dabei einen Teleskopschlagstock. Weitere Gäste schritten ein und beendeten die Auseinandersetzung.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Polizei nahm den 35-Jährigen in der Folge vorübergehend fest und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn. Zudem musste er eine Blutprobe abgeben. Der 60-Jährige musste unterdessen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Das Ausmaß seiner Verletzungen ist noch nicht bekannt. Ein Teleskopschlagstock gilt als Waffe, kann aber legal erworben werden. Das Mitführen in der Öffentlichkeit ist jedoch nur in Ausnahmefällen, etwa bei beruflichem Gebrauch, erlaubt und kann eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat darstellen. Auch in dieser Sache laufen die Ermittlungen gegen der 35-Jährigen, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage.