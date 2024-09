Auseinandersetzung in Filderstadt: Nachbarn verletzen sich bei Streit

1 Der Grund für die Auseinandersetzung ist der Polizei bislang nicht bekannt (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Filderstadt (Kreis Esslingen) geraten am Mittwoch aneinander. Später müssen beide versorgt werden. Einen der Streithähne bringt der Rettungsdienst sogar ins Krankenhaus.











Zwei Nachbarn haben sich bei einem Streit am späten Mittwochabend in Filderstadt (Kreis Esslingen) verletzt. Beide Männer wohnen nach Angaben der Polizei in einem Mehrfamilienhaus in der Rainäckerstraße. Gegen 23.30 Uhr sei es zwischen ihnen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Aufgrund der dabei erlittenen Verletzungen habe sich der Rettungsdienst später um die beiden Kontrahenten gekümmert. Einer der Männer sei vor Ort ambulant behandelt worden. Den anderen Verletzten brachten die Sanitäter der Mitteilung zufolge in ein Krankenhaus. Woran sich der Streit entzündete, ist laut der Polizei noch unklar.