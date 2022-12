Auseinandersetzung in Esslingen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sollen sich junge Erwachsene in Esslingen der Polizei widersetzt haben.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Esslingen wurde gegen 23.30 Uhr in der Pliensaustraße auf eine Gruppe junger Männer aufmerksam, wobei mehre Personen geflüchtet sein sollen, als sie den Streifenwagen bemerkten. Während der anschließenden Personenkontrollen soll es in unmittelbarer Nähe zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen sein. In den Streit mischten sich den Angaben zufolge weitere Personen ein, sodass zusätzliche Streifenwagenbesatzungen notwendig waren.

Während des Einsatzes seien zwei Polizisten angegriffen und leicht verletzt worden. Drei Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 20 Jahren wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.