1 Beide Personen wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Zwei Männern wird der Zutritt in eine Diskothek in Esslingen verweigert und zetteln deswegen eine Auseinandersetzung mit den Türstehern an. Beide werden von der Polizei in Gewahrsam genommen.















Vor einer Diskothek in der Röntgenstraße in Esslingen ist es in der Nacht zum Sonntag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde einem alkoholisierten 34-jährigen Mann gegen 23.10 Uhr der Zutritt in die Diskothek durch das Sicherheitspersonal verweigert. Dieser zerschlug darauf mehrere Glasflaschen und bedrohte mit den zerbrochenen Flaschen die Türsteher. Der 34-Jährige wurde kurze Zeit später von einer ankommenden Polizeistreife in Gewahrsam genommen werden.

Gegen 1.40 Uhr kam es laut Polizei erneut zu einem Vorfall vor der Diskothek in der Röntgenstraße. Ein 20-Jähriger hatte ebenfalls die Türsteher provoziert und den ausgesprochenen Platzverweis nicht eingehalten. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den Polizeibeamten. Er wurde festgenommen und musste die Nacht in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Esslingen verbringen.