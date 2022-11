1 Die Polizei sucht noch nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Am Freitagabend ist es am Esslinger Bahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe mehrerer junger Erwachsener und einem 16-jährigen Jungen gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.















Link kopiert

Mehrere bislang unbekannte heranwachsende Personen griffen am Freitagabend gegen 19 Uhr einen 16-Jährigen im Bereich des Bahnhofs in Esslingen an. Der Jugendliche stürzte im Zuge des Streits zu Boden und wurde seiner eigenen Aussage nach mit einem Messer am Hinterkopf verletzt. Er wurde ambulant behandelt.



Der Polizeimeldung nach, ist der Grund für die Auseinandersetzung bislang noch unklar. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0711/3990-0 Kontakt zum Polizeirevier Esslingen aufzunehmen.