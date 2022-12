1 Zeugen informieren am Sonntagnachmittag wegen des Streits die Polizei. Foto: picture alliance/Patrick Seeger

Am Sonntag geraten ein 43 Jahre alter Mann sowie ein 44-Jähriger in ihrer Wohnung in Esslingen in Streit. Einer der Männer wird bei der Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt.















Am Sonntagnachmittag haben sich zwei Bewohner einer Wohnung in der Magdeburger Straße in Esslingen gestritten, wobei eine Person durch ein Messer verletzt worden sein soll.

Kurz vor 15.30 Uhr verständigten Zeugen die Polizei, nachdem ein 43 Jahre alter Mann mit einem 44-Jährigen körperlich aneinandergeraten war. Dabei soll der 43-Jährige der Polizei zufolge seinen Mitbewohner mit einem Messer verletzt haben.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Der 44-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen