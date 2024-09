Auseinandersetzung in Esslingen: Mit Pfefferspray und Billardqueue – Polizei ermittelt nach eskaliertem Streit

Auseinandersetzung in Esslingen

1 Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung soll der Unbekannte mit Pfefferspray gesprüht haben. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Michael Bihlmayer

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in Esslingen nach einem Unbekannten, der ein 47-Jährige mit Pfefferspray besprüht haben soll. Demnach wurde die Frau zuvor durch Hupen genötigt, mit ihrem Wagen anzuhalten. Im Anschluss kam es zu der Auseinandersetzunge mit einem Billardqueue und Pfefferspray.











Nach einem Vorfall am Donnerstagabend in der Bismarckstraße ermittelt die Polizei Esslingen wegen gefährlicher Körperverletzung. Dies teilt eine Sprecherin am Freitag mit.

Eine 47-jährige Frau war gegen 19.30 Uhr mit ihrem Renault von der Olgastraße bis zur Bismarckstraße gefahren, ein hinter ihr fahrender VW hatte dabei wiederholt gehupt, woraufhin sie im Bereich der Kreuzung Bismarck- und Andreas-Hofer-Straße schließlich anhielt. Der Beifahrer des VW stieg dann den Angaben zufolge aus, und es kam zu einem Streit zwischen dem Unbekannten und der Frau sowie ihrem 50-jährigen Beifahrer. Im Verlauf des Streits sprühte der Mann der Frau offenbar Pfefferspray ins Gesicht.

Zeugen berichten, dass der Angreifer und der der 50-jährige Beifahrer, der sich einen Billardqueue gegriffen hatte dann in eine nahegelegene Tiefgarage rannten. Ob es dort zu weiteren Handgreiflichkeiten kam, ist noch unklar. Danach stieg der Unbekannte zurück in den VW, dessen Fahrer zuvor versucht hatte, zu schlichten, und fuhr davon. Beide Betroffenen erlitten durch das Pfefferspray leichte Verletzungen und wurden von Rettungskräften vor Ort versorgt.

Die eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb zunächst erfolglos. Die Polizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach.