1 Der Tatverdächtige wurde mit oberflächlichen Verletzungen vorläufig festgenommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Montagabend ist es in einer Kneipe in Mettingen zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurden drei Männer verletzt.















Esslingen-Mettingen - Kurz nach 22 Uhr waren zwei Männer im Alter von 30 und 41 Jahren in einer Kneipe in einen verbalen Streit geraten. Daraus entwickelte sich ein Gerangel, bei dem der 30-Jährige auch mit einem Barhocker auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben soll. Der 41-Jährige wurde laut Polizeiangaben dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein weiterer 41-Jähriger Gast, der schlichtend eingreifen wollte, war von dem 30-Jährigen offenbar noch ins Gesicht geschlagen worden. Er erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort versorgt wurden. Der Tatverdächtige wurde mit oberflächlichen Verletzungen vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht, wo er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen musste. Ihn erwarten entsprechende Strafanzeigen.