1 Die Polizei ermittelt derzeit, warum es zu der Schlägerei kam. Foto: dpa/Friso Gentsch

Im Esslinger Stadtteil Hohenkreuz wurde am Dienstagnachmittag ein 34-Jähriger bei einer Schlägerei schwer verletzt und musste deshalb in einer Klinik operiert werden.















Esslingen - Bei einer Schlägerei am Dienstagnachmittag wurde im Esslinger Stadtteil Hohenkreuz ein Mann schwer verletzt. Gegen 15.20 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung an der Ecke Palm-/Wäldenbronner Straße gemeldet. Als die Beamten kurze Zeit später vor Ort eintrafen, lag ein 34 Jahre alter Mann schwer verletzt auf dem Boden. Er musste notärztlich behandelt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und sofort operiert werden. Dank Zeugenangaben konnte die Polizei drei zunächst geflüchtete Tatverdächtige im Mozartweg antreffen. Die Ermittlungen gegen die Männer im Alter von 27 bis 32 Jahren dauern an. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unbekannt.