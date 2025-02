Auseinandersetzung in Bahnhofsunterführung: 66-Jähriger im Krankenhaus an Verletzungen gestorben – Kontrahent in Haft

66-Jähriger im Krankenhaus an Verletzungen gestorben – Kontrahent in Haft

Ein 66-Jähriger, der nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Bekannten am 9. Februar in eine Klinik geflogen werden musste, ist im Krankenhaus gestorben. Der 36-jährige mutmaßliche Angreifer hatte sich kurz nach dem Vorfall selbst an die Polizei gewandt.











Ein 66-Jähriger, der bei einer Auseinandersetzung mit einem ihm bekannten 36-Jährigen in Wendlingen (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden war, ist in einer Klinik verstorben. Nach Angaben der Polizei ist der mutmaßliche Täter bereits in Untersuchungshaft, er hatte selbst kurz nach dem Vorfall den Notruf gewählt.

Den Angaben zufolge wurde der 66-Jährige nach der Auseinandersetzung in einer Bahnhofsunterführung am 9. Februar so schwer verletzt, dass er von einem Notarzt versorgt und mit einem Helikopter in eine Klinik geflogen werden musste. Dort erlag er gut eine Woche später seinen Verletzungen.

Der 36-Jährige, der ihm diese durch Schläge und Tritte zugefügt haben soll, wandte sich nach dem Vorfall selbst an die Polizei und wurde festgenommen. Er sitzt seit dem 10. Februar in Untersuchungshaft. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Totschlags.