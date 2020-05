In einer Flüchtlingsunterkunft in Altbach sind laut Polizei zwei Männer am Donnerstag in Streit geraten – vermutlich wegen eines Schlüssels.

Hat Ihnen der Artikel gefallen? Jetzt teilen:

Am Donnerstagnachmittag hat es laut Polizei in einer Flüchtlingsunterkunft in der Industriestraße in Altbach einen Streit unter den Bewohnern gegeben. Zwei Männer sind um 17 Uhr in Streit geraten. Die Polizei vermutet, dass ein Schlüssel die Ursache war. Im Laufe der Auseinandersetzung zog ein 36-Jähriger ein Messer und bedrohte damit einen 22-jährigen Mann. Dieser überwältigte den 36-Jährigen und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, dabei verletzte sich der 22-Jährige ebenfalls. Mitbewohner konnten die beiden trennen. Der 36-Jährige wurde zur Behandlung in eine Krankenhaus gebracht.