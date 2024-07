Auseinandersetzung am Bahnhof Plochingen: Frage nach Zigarette eskaliert in Handgreiflichkeiten

1 Die Polizei ermittelt nach der Auseinandersetzung. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann

Bei einer Auseinandersetzung am Bahnhof in Plochingen (Kreis Esslingen) haben sich am Montag zwei Männer gegenseitig verletzt. Nach Angaben der Polizei schlugen die Männer aufeinander ein, nachdem einer den anderen nach einer Zigarette gefragt hatte.











Link kopiert

Am Montagabend haben sich in Plochingen (Kreis Esslingen) zwei Männer in einer körperlichen Auseinandersetzung gegenseitig verletzt. Wie die Polizei berichtet, musste einer der beiden in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen laufen noch.

Gegen 22.30 Uhr soll ein 24-Jähriger seinen späteren Kontrahenten am Bahnhof angesprochen und nach einer Zigarette gefragt haben. Bisherigen Erkenntnissen nach kam der 53-Jährige der Bitte nach und bot ihm eine Zigarette an. Aus noch unklaren Gründen soll der jüngere Mann dann die Hand des 53-Jährigen weggeschlagen haben und einen zunächst verbalen Streit begonnen haben. Dabei soll der 24-Jährige den anderen Mann ersten Erkenntnissen nach auch mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Der 53-Jährige soll dann ebenfalls zugeschlagen haben, der 24-Jährige wurde im Gesicht verletzt und musste in einer Klinik versorgt werden. Nach Angaben der Polizei laufen die Ermittlungen wegen Körperverletzung. Alarmierte Polizisten konnten die Männer noch am Bahnhof aufgreifen.