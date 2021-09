7 Die vier Insassen waren aus dem Klinikum am Weissenhof in Weinsberg geflüchtet. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Vier Insassen flüchten aus der geschlossenen Psychiatrie in Weinsberg, einer von ihnen kann einen Tag später gefasst werden. Die anderen drei befinden sich weiterhin auf der Flucht. Ein Flüchtiger wurde nun in Stuttgart gesichtet.

Weinsberg/Stuttgart - Nachdem am vergangenen Mittwoch vier Insassen aus der geschlossenen Psychiatrie in Weinsberg im Kreis Heilbronn geflohen sind, wurde nun einer der Flüchtigen in der Stuttgarter Innenstadt gesichtet. Die Polizei mahnt zur Vorsicht und sucht Zeugen. Bilder aus einer Überwachungskamera in der Stuttgarter City zeigen den Mann und befinden sich in der Fotostrecke.

Wie die Beamten mitteilen, waren die vier Männer in der Nacht auf Donnerstag, den 23. September, aus dem Klinikum am Weissenhof in Weinsberg auf spektakuläre Weise geflüchtet. Durch intensive Fahndungsmaßnahmen konnte eine der vier Personen bereits einen Tag nach der Flucht festgenommen werden. Ein weiterer Geflohener, Yousef Cherif, wurde vor kurzem in der Stuttgarter Innenstadt gesichtet. Eine Überwachungskamera konnte den Flüchtigen aufnehmen.

Die Polizei bittet nun unter der Telefonummer 07131/104 4444 um Zeugenhinweise.