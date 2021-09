Stadttipps Baden-Württemberg So entdecken Sie die schönsten Seiten Freiburgs

Freiburg – kennen Sie schon? Dann lesen Sie trotzdem weiter. In unserer Serie geben wir Tipps, wie sie ihre liebsten Städte in Baden-Württemberg neu erkunden. Also ab in die Gassen der alten Zähringerstadt – guter Kaffee und Wein ist hier nicht weit.