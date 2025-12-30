Ausblick VfB Stuttgart: Gelingt dem VfB der Schritt zum Topteam? Das sagt der Sportchef

Gelingt dem VfB der Schritt zum Topteam? Das sagt der Sportchef

1 Der VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth blickt auf das neue Jahr – und hat dabei den DFB-Pokal im Sinn. Foto: Baumann

Der Pokalsieger hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich – und nun äußert sich Fabian Wohlgemuth zur Entwicklung der Mannschaft und zu den Erwartungen in 2026.











Die letzte Aktion des Jahres ist noch in guter Erinnerung. Chris Führich flankte von links in den Strafraum, Deniz Undav erreichte den Ball mit dem Kopf. Länger und länger flog die Kugel ins Toreck – unerreichbar für den Hoffenheimer Torwart Oliver Baumann. Es hätte in der Nachspielzeit das Tor ins Glück sein können, der perfekte Abschluss eines erfolgreichen Kalenderjahres für den VfB Stuttgart.