Wer einen Schulabschluss in der Tasche hat, kann sich ab sofort für einen Platz bei dem Lastwagen- und Bushersteller Daimler Truck bewerben. Das börsennotierte Unternehmen wirbt offensiv um Nachwuchs. Daimler Truck ist seit November vergangenen Jahres eigenständig. Zuvor war das Unternehmen Teil des Daimler-Konzerns. Mercedes-Benz – der Pkw-Hersteller ist ebenfalls im Deutschen Aktienindex notiert – und Daimler Truck gehen seit einigen Monaten getrennte Wege.

Die Daimler Truck AG sucht nach eigenen Angaben junge Menschen für eine Ausbildung oder einen Dualen Studienplatz für das Ausbildungsjahr 2023. Bewerbungen dafür seien ab sofort möglich. Das Unternehmen bilde in 18 Ausbildungsberufen (elf im gewerblich-technischen, fünf im kaufmännischen und zwei im IT Bereich) sowie in neun Dualen Studiengängen aus. „Die Ausbildung und das Duale Studium bei Daimler Truck bietet jungen Menschen eine fundierte und umfassende Grundlage für einen erfolgreichen Start ins Arbeitsleben. Gerade was die Transformation der Nutzfahrzeugbranche hin zum emissionsfreien Fahren betrifft haben die jungen Talente die Möglichkeit die Mobilität von Morgen zu gestalten“, sagt Jürgen Hartwig, Personalvorstand bei Daimler Truck.

Die zunehmende Digitalisierung und der Bedarf an IT-Kompetenzen spiegele sich auch im Berufeportfolio wider. Mit Blick auf die Transformation der Nutzfahrzeugbranche hin zum emissionsfreien Fahren setzt Daimler Truck zum Beispiel verstärkt auf Berufe im Hochvolt-Bereich. Seit mehr als fünf Jahren bilde das Unternehmen Kraftfahrzeugmechatroniker/innen für System- und Hochvolttechnik aus, so Hartwig. Im kaufmännischen Bereich setzt Daimler Truck auf den/die Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung und im September 2021 haben die ersten Kaufleute für Digitalisierungsmanagement ihre Ausbildung begonnen, wie Hartwig erläutert.