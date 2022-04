Ausbildungsmesse „Karriere“ in Esslingen

16 Am „Tag der Schulen“ am Freitag war die Karrieremesse gut besucht. Foto: Robert Korell

Die Ausbildungsmesse der Eßlinger Zeitung im Neckarforum startete am Freitag mit vielen Besucherinnen und Besuchern.















Über 500 Schülerinnen und Schüler waren für die Ausbildungsmesse „Karriere“ der Eßlinger Zeitung im Neckar Forum angemeldet. Gekommen sind mehr als doppelt so viele. Auch am Samstag, 9. April, haben Interessierte von 10 bis 16 Uhr Zeit, um sich auf der Messe im Neckarforum zu den Themen Ausbildung, Karriereeinstieg und Bewerbung zu informieren. Zudem gibt es von Sonntag bis Dienstag ein digitales Angebot.

Um den Schülerinnen und Schüler aus Esslingen und Umgebung zudem noch den Einstieg auf der Messe zu erleichtern, gab es an diesem Freitag auch geführte Touren über die Ausstellungsfläche. Bei diesen lernten die Schülerinnen und Schüler nach ihren jeweiligen Interessengebieten, die vorab in einem Test ermittelt worden waren, bereits mehrere Aussteller kennen. Egal, ob die Tour den Titel „Verwaltung“ oder „Kreativ“ trug, die Besucher und Betriebe waren von der Idee gleichermaßen angetan. „Die Führungen sind ein echtes Highlight“, sagte etwa eine Standbetreiberin. Schließlich könne man auf diese Weise direkt mit mehreren Interessierten ins Gespräch kommen und das Unternehmen vorstellen. Und auch unter den Schülern kamen die Touren gut an: „So erhält man einen guten Überblick, ich wusste vorher gar nicht, wie viele verschiedene Ausbildungsmodelle es gibt“, sagt eine Schülerin.