1 Im Neckar Forum knüpfen Schüler mit Ausbildungsbetrieben Kontakte. Foto: /Rainer Hauenschild

Am 8. und 9. April findet die Ausbildungsmesse „Karriere“ im Neckar Forum statt. Bis zum 12. April gibt es im Anschluss ein digitales Messeangebot.















Nach der Schule steht für viele Schülerinnen und Schüler ein großer Umbruch an. Wie soll der berufliche Lebensweg aussehen? Möchte ich zunächst eine weiterführende Bildungseinrichtung besuchen? Ist eine kaufmännische oder technische Ausbildung das Richtige für mich? Um den Abschlussklassen eine Orientierung auf dem Ausbildungsmarkt zu bieten, veranstaltet die Eßlinger Zeitung mit ihren Kooperationspartnern, der IHK Stuttgart, der Bundesagentur für Arbeit, dem Landkreis und der Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen, in diesem Jahr wieder die Ausbildungsmesse „Karriere“. Am Freitag, 8. April, und Samstag, 9. April, stellen zahlreiche Unternehmen aus Esslingen und Umgebung ihre Ausbildungsberufe vor, im Anschluss steht bis zum 12. April die digitale Messe zur Verfügung.

Nachdem die Messe wegen der Corona-zahlen im März noch nicht stattfinden konnte, steht nun ein neuer Termin fest. Fast 50 Aussteller werden sich den interessierten Schülern vorstellen. Mit dabei sind zum Beispiel die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, die Landespolizei oder das Wohlfahrtswerk Baden-Württemberg, aber auch Bildungseinrichtungen wie die Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik oder das Bildungszentrum GARP.

Diese vielfältigen Angebote richten sich vor allem an Schüler der Abschlussklassen sämtlicher Schulformen, ganze Klassen sind ebenso willkommen, wie einzelne Interessierte oder deren Eltern.

Abholservice für Schulklassen

Dabei gibt es in diesem Jahr für Schulklassen eine Besonderheit: „Wir haben vorab alle weiterführenden Schulen in der Umgebung angeschrieben und auf die Messe aufmerksam gemacht“, sagt die Managerin der Messe Heike Poliak-Klein. Diese konnten dann für Freitag, den Schülertag, an dem die Messe von 9 bis 14.30 Uhr geöffnet haben wird, Klassen anmelden. „Diese können wir mit einem eigens eingerichteten Shuttle-Bus an der Schule abholen und nach dem etwa dreistündigen Messebesuch auch wieder dort abliefern“ sagt Poliak-Klein. Im Neckar Forum gibt es dann spezielle Themenrundgänge für die Schüler. So wurde beispielsweise eine kaufmännische oder eine kreative Tour erarbeitet.

„Dazu haben die Schüler vorab einen Orientierungstest absolviert, dementsprechend dürfen sie direkt Unternehmen kennenlernen, die ihren jeweiligen Interessen entsprechen könnten“, sagt die Organisatorin. Im Anschluss hätten die Besucher aber selbstverständlich auch noch genügend Zeit, sich frei durch die Flächen der Ausstellung zu bewegen und noch einmal tiefer mit den Ausstellern ins Gespräch zu kommen. Bei der Berufsorientierung sei es besonders wichtig, dass man einen guten Eindruck vom Gegenüber erhalte, dazu sei eine Messe in Präsenz besser geeignet, als ein rein digitales Format, ist sich Poliak-Klein sicher.

Qualitative Berufsorientierung vor Ort

Gerade in Zeiten der Coronapandemie sind Schulabsolventen häufig nicht so gut auf den Berufseinstieg vorbereitet, wie sie es sein sollten. Durch die Kontaktbeschränkungen waren viele Angebote wie Praktika in den vergangenen beiden Jahren nur sehr eingeschränkt möglich, wenn überhaupt. Diese Unsicherheit spiegelt sich in den aktuellen Zahlen am Ausbildungsmarkt wider. Laut der Agentur für Arbeit blieben im vergangenen Ausbildungsjahr im Kreis Esslingen mehr als 30 Prozent der Ausbildungsplätze unbesetzt, besonders kleinere Betriebe seien davon betroffen. Ein Grund dafür ist die stark zurückgegangene Zahl an jungen Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen. Hier verzeichnete die Arbeitsagentur im Kreis Esslingen im vergangenen Ausbildungsjahr einen Rückgang um 20 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahr. Die Ausbildungsmesse „Karriere“ soll dazu beitragen, dieser Entwicklung entgegenzutreten.

Ausbildungsmesse

Betriebe

Bei der Karrieremesse 2022 werden fast 50 Aussteller aus Esslingen und Umgebung die jeweiligen Ausbildungsmöglichkeiten im Unternehmen präsentieren. Firmen aus den Branchen Industrie, Handwerk, Pflege und Dienstleistung, sowie Bildungseinrichtungen wie das Bildungszentrum GARP stellen sich und ihre Arbeit vor.

Besucher

Die Messe hat am Freitag, 8. April, von 9 bis 14.30 Uhr für angemeldete Schulklassen geöffnet, am 9. April für alle Besucher von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es gelten jeweils die aktuellen Corona-Regelungen. Davon unabhängig bitten die Veranstalter darum, eine Maske zu tragen. Das digitale Format der Messe läuft am Sonntag, 10. April, bis Dienstag, 12. April und bietet noch einmal Informationsmöglichkeiten.