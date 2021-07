So geht Karriere

Ausbildungsmesse in Esslingen

1 Im März lief die Ausbildungsmesse komplett online ab: Felix Finkbeiner, Lehrer an der Realschule Oberesslingen, nahm mit den Schülern der neunten Klassen an der virtuellen Messe teil. Foto: Roberto Bulgrin Foto: Roberto Bulgrin

Die Ausbildungsmesse „Karriere 2021“ geht von Donnerstag, 8., bis Sonntag, 11. Juli, über die Bühne – größtenteils virtuell aber am Samstag auch live im Neckar Forum.

Esslingen - Noch auf der Suche nach einer Last-Minute-Lehrstelle ab September? Unsicher angesichts des riesigen Angebots an Ausbildungsmöglichkeiten? Verirrt, verlassen und vereinsamt im Dschungel der unendlich vielen Informationsplattformen zum Thema Beruf und Weiterbildung? Hier kommt der ultimative Kompass für den sicheren Gang durch das Labyrinth von Angeboten, Chancen und Möglichkeiten: Von Donnerstag, 8., bis Sonntag, 11. Juli, läuft die Ausbildungsmesse „Karriere 2021“ größtenteils online, aber am Samstag auch als Präsenzveranstaltung im Neckar Forum in Esslingen ab.