1 Im Beruflichen Ausbildungszentrum in Esslingen gibt es viele Projekte für Ausbildungssuchende. Foto: BAZ

Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres suchen Betriebe weiterhin händeringend nach Lehrlingen. Trotzdem gibt es einige junge Menschen, die bei der Suche nach einer Ausbildung Probleme haben. Das Berufliche Ausbildungszentrum Esslingen vermittelt.















Link kopiert

Im Kreis Esslingen ist der Mangel an Azubis nach wie vor sehr groß: Im August warteten noch 3405 Berufsausbildungsstellen darauf, besetzt zu werden. Und obwohl die Chancen auf dem Ausbildungsmarkt gut stehen, waren zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres noch 612 junge Menschen auf der Suche nach einer Lehrstelle. Die Gründe dafür seien vielfältig, so Anette Lang, Bereichsleiterin im Beruflichen Ausbildungszentrum Esslingen (BAZ), die sich täglich mit jungen Erwachsenen und deren Weg in den Beruf beschäftigt. Nicht zuletzt die Coronapandemie habe die Arbeitseinstellung einiger junger Menschen verändert: „Corona hängt uns noch nach. In der Zeit haben die Jugendlichen festgestellt, dass sie zum Beispiel nicht bereit sind, in einer 40-Stunden Woche zu arbeiten.“ Die klassische Work-Life-Balance werde bei der Suche nach Arbeit immer wichtiger. Oft fehle es aber auch an Wissen um Unterstützungsmöglichkeiten.