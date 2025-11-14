Ausbildungsmarkt im Kreis Esslingen: Trend zu Schule statt Ausbildung hält an
1
Ausbildungsmessen versuchen, Betriebe und junge Menschen zusammenzubringen. Trotzdem bleiben nach wie vor Ausbildungsplätze unbesetzt. Foto: Simon Granville

Im Kreis Esslingen treten nur 45,5 Prozent der Bewerber für einen Ausbildungsplatz tatsächlich eine Ausbildung an. Die übrigen entscheiden sich für eine weiterführende Schule.

Gibt es im Kreis Esslingen ein Bermuda-Dreieck, in dem Auszubildende verschwinden? Könnte man meinen, wenn man in der jetzt veröffentlichten Ausbildungsmarktbilanz 2024/25 der Agentur für Arbeit liest, dass von 2534 Bewerberinnen und Bewerbern um einen Ausbildungsplatz nur 45,5 Prozent tatsächlich eine Berufsausbildung beginnen. Und zwar nicht, weil Ausbildungsplätze fehlen. Von denen waren am 30. September, dem Stichtag der Statistik, im Kreis Esslingen noch 376 unbesetzt. Wo also sind die jungen Leute abgeblieben?

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.