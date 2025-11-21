Ausbildung wird reformiert: Juristen bekommen landesweit einen Bachelor

1 Das Staatsexamen ist massiver psychischer Stress. Foto: imago/McPhoto

Viele Jura-Studenten stehen nach nicht bestandener Prüfung vor dem Nichts. Ein neues Gesetz soll dies ändern. Die Regel trifft auf breite Zustimmung.











Link kopiert

Es kommt nicht oft vor, dass Rechtsreferendarinnen vor einer ganzen Reihe von Gerichtspräsidenten sprechen. Erst recht nicht, dass sie die dabei nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Jannika Seidl ist das gelungen. Das war bei einem Juristentreffen in Konstanz, bei dem die Reform der Juristenausbildung beraten wurde. Die junge Frau referierte über ihr Staatsexamen, und den psychischen Druck, dem sie sich dabei ausgesetzt fühlte. Seidl gehört zu den besten ihres Jahrgangs. Angst, nicht zu bestehen, musste sie nicht haben. Trotzdem hat sie gezittert und gebibbert. Vielleicht ist es das gewesen, was die Zuhörer so beeindruckt hat.