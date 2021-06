1 Ihre Ausbildungsstelle zum Beruf des Chemikanten hat die Firma Kiesel Bauchemie für das kommende Jahr nicht besetzen können. Foto: oh

Trotz Corona-Pandemie halten viele Unternehmen im Kreis Esslingen an der Ausbildung fest, bislang mangelte es aber an Bewerbungen. Mit den Öffnungen fassen nun wieder mehr Jugendliche Mut.

Kreis Esslingen - Bei Kiesel Bauchemie in Esslingen wird im September kein angehender Chemikant und keine künftige Chemikantin ihre Ausbildung beginnen. „Es ist das erste Jahr seit vielen, in dem wir in dem Beruf nicht ausbilden können, weil wir niemanden gefunden haben“, sagte Beatrice Kiesel-Luik, geschäftsführende Gesellschafterin der Firma und Mitglied des Präsidiums der Industrie- und Handelskammer (IHK) im Bezirk Esslingen-Nürtingen bei einer Pressekonferenz.