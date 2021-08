1 Hotelchefin Heike Kauderer (rechts) wirbt wie viele andere Unternehmer um Auszubildende. Zu sehen ist sie mit dem stellvertretenden Küchenchef ihres Hotels Hirsch in Ostfildern, Christian Reatea (links), und den Azubis Annika Rieser und Hussam Kajkati. Foto: Horst Rudel

Auch kurz vor Beginn des neuen Lehrjahres sind noch viele Stellen offen. Betriebe im Kreis Esslingen wollen Jugendliche motivieren, der Ausbildung doch noch eine Chance zu geben.

Kreis Esslingen - Es ist noch nicht zu spät: Wer sich für eine Ausbildung interessiert, hat in vielen Berufen noch immer gute Chancen auf eine Stelle noch in diesem Jahr. Beispielsweise im Gastgewerbe. „Wir sind eine Branche, die hochflexibel ist“, sagt Heike Kauderer. Die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) im Bezirk Esslingen-Nürtingen führt zwei Hotels in Ostfildern. Und obwohl der offizielle Beginn des Ausbildungsjahres bereits im September ist, sei es auch danach noch möglich, sich bei einem kurzen Praktikum kennenzulernen und dann einen Ausbildungsvertrag für das laufende Jahr abzuschließen. Das gilt auch für andere Berufe – teilweise bis Ende des Jahres ist noch ein Einstieg möglich. Jugendliche können sich auch in den Sommerferien bei den Berufsberatern der Agentur für Arbeit und der Kammern melden oder direkt bei Unternehmen anfragen.