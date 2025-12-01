Ausbau der Stromnetze in Stuttgart: 1600 Kilometer neue Stromkabel bis 2035 bedeutet: viele Baustellen in Stuttgart
1
Das Stromnetz muss in Stuttgart, wie hier in der Königstraße, erheblich erweitert und erneuert werden. Foto: Max Kovalenko

Vor allem die Wärmepumpen mit ihrem hohen Strombedarf stellen die Stadtwerke Stuttgart vor riesige Herausforderungen. Ins Stromnetz muss bis 2035 eine Milliarde Euro investiert werden.

Die Stromleitungen, die die Stadtwerke Stuttgart in den nächsten zehn Jahren neu verlegen oder erneuern müssen, reichen bildlich gesprochen bis nach Cordoba in Andalusien – Luftlinie rund 1600 Kilometer. Zusätzlich müssen mehrere Hundert Trafostationen und drei große Umspannwerke gebaut werden. Es ist also eine Mammutaufgabe, die ansteht und die mindestens eine Milliarde Euro kosten wird. Die schlechte Nachricht für alle Stuttgarter: Die Zahl der Baustellen wird sich deutlich erhöhen.

