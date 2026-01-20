Ausbau der Solarenergie: Gemeinschaftsaktion für mehr PV-Anlagen auf Esslingens Dächern

1 Esslingens Dächer haben noch Potenzial: Es sollen mehr Solarmodule zur Stromgewinnung montiert werden. Foto: Teckwerke

Die Stadt Esslingen will den Ausbau der Solarenergie in Rüdern, Sulzgries, Krummenacker und Neckarhalde voranbringen. Eine Bündelaktion soll Hausbesitzer zum Mitmachen bewegen.











In Esslingen gibt es noch großes Potenzial für die Stromgewinnung aus Solarenergie – und viele Eigentümer interessieren sich dafür, ihr Hausdach mit einer Photovoltaikanlage auszustatten. Deshalb laden die Stadt Esslingen und die Teckwerke Bürgerenergiegenossenschaft aus Kirchheim die Bewohner der Stadtteile Rüdern, Sulzgries, Krummenacker und Neckarhalde zu einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 28. Januar, ein.

Photovoltaik (PV) macht unabhängiger von steigenden Strompreisen, schützt das Klima und lohnt sich besonders für Haushalte mit hohem Eigenverbrauch – etwa durch eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto. Zudem gilt in Baden-Württemberg eine Solarpflicht für Neubauten und für Dachsanierungen bei Bestandsgebäuden: Insgesamt müssen mindestens 60 Prozent der geeigneten Dachfläche mit Photovoltaik ausgestattet sein.

Doch bei der Umsetzung gibt es Hürden: Unsicherheit bei Fördermöglichkeiten, ein hohes Preisniveau und knappe Handwerkerkapazitäten bremsen den Ausbau. Um das zu ändern, startet die Stadt Esslingen in den Stadtteilen Rüdern, Sulzgries, Krummenacker und Neckarhalde (RSKN) gemeinsam mit den Teckwerken eine Bündelaktion für PV-Anlagen. Den Auftakt bildet eine kostenlose Informationsveranstaltung am Mittwoch, 28. Januar, um 18 Uhr im Bürgerhaus RSKN. Dort werden Ablauf und Vorteile der Bündelaktion vorgestellt.

Gutes tun für das Klima und den eigenen Geldbeutel

Das Gemeinschaftsprojekt könne den Bürgern den Weg zur eigenen Photovoltaikanlage erheblich erleichtern, ist die Leiterin der Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Esslinger Rathaus, Katja Walther, überzeugt. Wer in Photovoltaik investiere, tue nicht nur etwas für das Klima, „sondern entlastet auch langfristig den eigenen Geldbeutel“, wirbt sie für das Vorhaben. Felix Denzinger, der Vorstand der Teckwerke, ergänzt: „Durch gemeinsame Beschaffung und optimierte Abläufe lassen sich bis zu 15 Prozent der Kosten sparen.“

Die Bündelaktion bietet Beratung, individuelle Planung, auf Wunsch auch Angebote und die fachgerechte Umsetzung. „Bei Bündelaktionen nehmen wir die Menschen einer Kommune an die Hand, sodass diese nach rund einem Jahr ihre maßgeschneiderte Photovoltaikanlage auf den Dächern haben“, teilen die Teckwerke mit. Sie können auf entsprechende Erfahrungen aus bereits neun solcher Gemeinschaftsprojekte seit 2022 im gesamten Landkreis Esslingen verweisen.