1 Der Ausbau der Photovoltaik kommt nur schleppend voran. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Bei Sonnen-Watt je Einwohner ist Stuttgart auf dem vorletzten Platz in Baden-Württemberg. Nun wird klar: Die bisherige Zielmarke bis 2035 ist unrealistisch. Was die Stadt vorhat, ist dennoch eine Verachtfachung.















Der Ausbau der Solarenergie boomt. Derzeit sind – anders als bei der Windkraft – die Zubau-Ziele der Photovoltaik (PV) bundesweit gesehen im Plan. Das geht auch an Stuttgart nicht vorbei. Trotzdem ist in der Landeshauptstadt im Vergleich zu anderen Kommunen in Baden-Württemberg viel Luft nach oben. Betrachtet man die erzeugten Sonnenstrom-Watt pro Einwohner, ist Stuttgart auf dem vorletzten Platz. Und würde dort sogar verharren, selbst wenn es die Leistung verdoppelt. Wo die Stadt derzeit steht und wo sie hin will.