Polizei- und Feuerwehreinsatz in Filderstadt Schaumbildung in der Kläranlage Bonlanden

Wegen einer erheblichen Schaumbildung in einem Klärwerk in Bonlanden (Kreis Esslingen) rückte am Donnerstagmorgen Feuerwehr und Polizei aus. Auslöser war laut Polizei vermutlich ein Harz, das aus einem Tank einer Bonländer Firma ausgetreten war.