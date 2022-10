1 Der Verkehr in Richtung Stuttgart wird am letzten Oktoberwochenende über die Leibnizstraße geführt. Foto: Deges

Am letzten Oktoberwochenende wird der Verkehr auf die Ersatzspur entlang des künftigen Lärmschutzdeckels geführt.















Die Bauarbeiten für die Erweiterung der A 81 zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb ist in vollem Gange. Regelmäßig stehen größere Maßnahmen an, die den Verkehr – mal mehr, mal weniger – beeinträchtigen, so auch am letzten Oktoberwochenende. Dann wird für die den Bau des Lärmschutzdeckels der Verkehr in Richtung Stuttgart in diesem Bereich auf eine Ersatzfahrspur südlich der Autobahntrasse verlegt. Wie die zuständige Projektgesellschaft Deges mitteilt, sind während dieser Zeit weiterhin zwei Fahrstreifen in diese Richtung sowie eine Nothaltebucht und temporäre Lärmschutzwände vorgesehen.

Um die Ersatzstrecke einzurichten, ist also vom 28. bis 31. Oktober eine Vollsperrung der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Böblingen-Sindelfingen und Böblingen-Ost notwendig. In Fahrtrichtung Singen bleibt die A 81 geöffnet, dort ergeben sich keine Verkehrseinschränkungen. Die Vollsperrung beginnt am Freitag, 28. Oktober ab 22 Uhr und endet voraussichtlich am Montag, 31. Oktober, gegen 5 Uhr. Die notwendigen Umleitungen sind ausgeschildert.

In Fahrtrichtung Singen ist die Verlegung des Autobahnverkehrs auf die bauzeitliche Umfahrungsstrecke für das Frühjahr 2023 geplant. In der Zwischenzeit erfolgen in dem dafür benötigten Bereich bauliche Vorbereitungen für die Tunnelherstellung sowie die Fertigstellung der temporären Fahrbahn in Fahrtrichtung Singen.

Außerdem haben im Bereich der Sindelfinger Straße in der Nähe des Smart-Areals die Arbeiten für eine neue Brücke mit der Herstellung eines Baugrubenverbaus begonnen. Dieses Bauwerk wird voraussichtlich bis Ende 2023 fertiggestellt. red