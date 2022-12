1 In der Montage des Regierungspräsidiums zum künftigen Verlauf der B 10 wird die Fils an der Anschlussstelle Geislingen-Ost umgeleitet. Das ist nun doch nicht mehr nötig. Foto:

Eigentlich sollte der Vorentwurf für den Ausbau der Bundesstraße bis Geislingen Anfang 2023 stehen. Doch daraus wird nun nichts. Bürgerbündnisse im östlichen Landkreis Göppingen sind verärgert, dass die Planung nun ein Dreivierteljahr länger dauern soll.















Bei der geplanten B-10-Umgehung bis Geislingen-Ost gibt es erneut Verzögerungen. Wie das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) in einer Pressemitteilung berichtet, wird der Vorentwurf voraussichtlich ein Dreivierteljahr später fertig als geplant. Eigentlich hätte er Anfang 2023 stehen sollen, nun soll es bis Herbst 2023 dauern. Der Grund: Planungen an der Anschlussstelle Geislingen/Mitte im Bereich B 466/Einmündung Wiesensteiger Straße müssen erneuert werden, weil die Fils an der Stelle nun doch nicht, wie zunächst geplant, verlegt wird. Somit kann das Flussbett erhalten bleiben. Das hat eine Variantenuntersuchung ergeben.