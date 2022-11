1 Der 33-Jährige wurde in Bad Cannstatt festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Ein 33-Jähriger flieht am Samstag aus der Psychiatrie in Ravensburg. Zwei Tage später wird er in Bad Cannstatt wiedererkannt und festgenommen. Die Einzelheiten.















Link kopiert

Ein 33 Jahre alter Patient, der am Samstag aus der Psychiatrie in Ravensburg geflohen war, konnte am Montag in Stuttgart-Bad Cannstatt festgenommen werden. Eine Polizeibeamtin, die privat unterwegs war, erkannte den Mann wieder und verständigte ihre Kollegen.

Wie die Polizei berichtet, war der 33-Jährige aufgrund eines rechtskräftigen Urteils des Landgerichts Stuttgart seit März in der Einrichtung untergebracht. Am Samstag konnte der Mann gegen 14.20 Uhr während eines begleiteten Ausgangs zu Fuß flüchten.

Beamtin aufmerksam

Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Foto nach dem Geflohenen. Die Maßnahmen führten jedoch nicht zum Erfolg – bis Montagnachmittag, als eine Polizeibeamtin, die sich privat in Bad Cannstatt befand, den 33-Jährigen erkannte.

Eine hinzugezogene Streifenbesatzung konnte den Mann schließlich widerstandslos festnehmen. Er soll im Laufe des Montagabends wieder in die psychiatrische Einrichtung eingeliefert werden.