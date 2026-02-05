Aus für Sauna im Solebad: Nicht nur ein Ort zum Schwitzen, sondern auch ein sozialer Raum

Nicht nur ein Ort zum Schwitzen, sondern auch ein sozialer Raum

1 Städtische Bäder und Saunen sind Standorte für Sport und Bewegung, für Begegnung und Gesundheit. Foto: Bäderbetriebe Stuttgart

Mit der Schließung des Saunabereichs im Solebad Cannstatt verschwindet nicht nur ein Teil des Bades, sondern für viele in Stuttgart ein sozialer Raum, meint unsere Autorin.











Fährt man über die Autobahn in Richtung Karlsruhe nach Stuttgart weist eine große braune Werbetafel auf einen der touristischen Höhepunkte der Landeshauptstadt hin. „Mineralbäder“ steht da. Stuttgart besitze das größte Vorkommen an Mineralwasser in Deutschland, die Badetradition gehe bis auf die Römer zurück, heißt es auf der städtischen Webseite weiter. In Stuttgart ist man stolz auf seine drei Thermen: Leuze, Solebad Cannstatt und Bad Berg. Nun soll im Solebad die Saunalandschaft schließen. Damit verschwindet nicht nur der Teil des Bades, der für viele Besucherinnen und Besucher zu einer anständigen Therme dazugehört, sondern für viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter ein wichtiger sozialer Raum.