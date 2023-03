Droht Hausbesitzern in Baden-Württemberg jetzt die Pleite?

1 Ein Heizungsbauer montiert eine Wärmepumpe. Foto: Horst Rudel

Der Südwesten heizt mehrheitlich mit Öl. Doch schon in wenigen Monaten sollen fast nur noch Wärmepumpen verbaut werden. Experten berichten, welche Kosten auf die Menschen in Baden-Württemberg damit zukommen können.















Vielleicht hat Robert Habeck ja ein Herz für die Kirche. Der Plan des Wirtschaftsministers, vom nächsten Jahr an den Einbau von Gas- und Ölheizungen zu verbieten, könnte jedenfalls dazu führen, dass die Zahl jener, die um himmlischen Beistand nachsuchen, sprunghaft ansteigt. Beten dafür, dass die aktuelle Heizung zumindest in den nächsten Jahren heil bleibt. Andernfalls droht auch jenen, die sich jetzt noch zur gesicherten Mittelschicht zählen, ein beträchtlicher finanzieller Aderlass. „Vor allem ältere Menschen kann es hart treffen“, sagt Ottmar Wernicke, der Geschäftsführer von Haus und Grund in Baden-Württemberg.