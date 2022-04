OB-Sessel in Tübingen Alternative Liste unterstützt Boris Palmer

Die Grünen in Tübingen sind gespalten. Einmal mehr hat dies das Ergebnis der Urwahl am Sonntag aufgezeigt. Ob die frisch gekürte Kandidatin der Grünen bei der OB-Wahl im Herbst an Amtsinhaber Palmer vorbeiziehen kann, ist nach Meinung eines Politologen offen.