31 Wachendorfer schließt den Betrieb Ende Juni. Antje Oehler macht dafür Preiserhöhungen der Zutaten verantwortlich. Unsere Bildergalerie bietet eine kleine Reise in die jüngere Stuttgarter Vergangenheit. Foto: Lichtgut//Max Kovalenko

Die Maultaschenfabrik Peter Wachendorfer im Stuttgarter Westen schließt Mitte Juli. Hier erinnern wir noch an weitere Institutionen, die in Stuttgart bis heute vermisst werden. Eine kleine Auswahl.















Nicht nur der Handel ist im Wandel, sondern auch Gastro und Nachtleben – Läden machen auf und schließen, das ist normal, und in einer Großstadt wie Stuttgart sowieso. Dennoch ist es für das Profil einer Stadt ein Ärgernis, wenn Traditionsgeschäfte, alteingesessene Restaurants und sagenumwobene Clubs das Handtuch werfen. Mit ihnen geht auch immer ein Stück der DNA der Stadt verloren.

Nach dem Abriss des Areals am Hirschbuckel mitten in der City macht jetzt im Stuttgarter Westen die alteingesessene Maultaschenfabrik Peter Wachendorfer zu. Am 15. Juli geht das letzte Herrgottbescheißerle gewalzt. Antje Oehler, die den Betrieb von ihrem Vater übernommen hat, sagt, dass sie kein Geld mehr verdiene. Schuld seien steigende Lebensmittelpreise. Die Maultaschen wurden Jahrzehnte lang auch an etliche Metzger, Restaurants und Kantinen geliefert.

Schließungen der vergangenen Jahre

Wir wollen hier noch mal an einige Institutionen erinnern, die Stuttgart schmerzlich vermissen wird – von der Uhu-Bar in der Altstadt bis zum Kino UFA-Palast. Sehen Sie in unserer Bildergalerie, welche stadtbildprägenden Einrichtungen aus allen möglichen Bereichen verschwunden sind. Beachtet werden der Übersicht halber Schließungen im Zeitraum von etwa fünf Jahren – eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit.