Aus für Esslinger Spielwarenladen: Wieder schließt ein Traditionsgeschäft – Spielhansl findet keinen Nachfolger

16 Inhaber Bertram Kipp mit einer Handpuppe, die bei Spielhansl gefragt ist. Foto: Roberto Bulgrin

Lego oder Barbie waren verpönt: Spielhansl in Esslingen ist ein besonderer Laden, der vor allem für Drachen, Handpuppen, Jonglierbedarf und Holzspielzeug bei Kunden beliebt ist. Nun geht Inhaber Bertram Kipp in Rente. Damit endet eine Ära.











Link kopiert

Bertram Kipp hat viel Herzblut in seinen Laden gesteckt und hätte sich deshalb sehr gewünscht, dass seine Idee fortgeführt wird. Ein Jahr lang suchte er einen Nachfolger. Vergeblich. Es habe zwar einige Interessenten gegeben. „Aber unterm Strich stimmten für sie die Bedingungen nicht“, sagt Kipp. 27 Jahre lang war Spielhansl für viele ein Fixpunkt in der Esslinger Bahnhofstraße. Doch nun wird das Traditionsgeschäft bald schließen. Bertram Kipp, der nächsten Monat 72 Jahre alt wird und in den Ruhestand geht, hat seinen Mietvertrag auf Ende März gekündigt. Im Februar soll der Schlussverkauf beginnen, ein genaues Datum stehe noch nicht fest.