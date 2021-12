1 Das Ambiente im Vier Peh hat für viele Kultcharakter. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Esslingen - Seit den 70er-Jahren ist das Vier Peh an der Flandernstraße eine feste Größe in Esslingen. Die Galgenstricke haben dort ihre Karriere begonnen, bekannte Vertreter aus der Kleinkunst- und Musikszene standen auf der Bühne, eine Zeit lang war der Verein Live-Musik mit seinen Jazz-Frühschoppen zu Gast. Für viele Bands, die noch keinen großen Namen haben, ist das Lokal bis heute eine der immer rarer werdenden Auftrittsmöglichkeiten in der Region. Und auch als Treffpunkt ist das Vier Peh für viele im Esslinger Norden eine wichtige Größe. Nun läuft der Pachtvertrag zum Jahresende aus. Die Stadt Esslingen lehnt eine Verlängerung ab und verweist auf eine lange Liste baulicher Defizite. Die Betreiber hoffen dennoch weiterhin auf eine Einigung mit dem Rathaus. Sobald sie die Mängelliste, die Vertreter der Stadt bei einer Begehung Ende November erstellt hatten, zu Gesicht bekommen, wollen die Betreiber über Möglichkeiten zur Beseitigung der monierten Mängel nachdenken. In zahlreichen Leserbriefen an un­sere Zeitung machen derweil Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen deutlich, warum sie das Vier Peh unverzichtbar finden. Hier eine Auswahl dieser Stimmen.

Stadt soll über ihren Schatten springen

Vier Peh ist weit über den Landkreis Esslingen hinaus berühmt für sein Konzept, auch unbekannten und vor allem Hobby-Musikerinnen und -Musikern, die oft mehr Herzblut in ihre Musik investieren als die Profis, einen Raum – sprich: eine Bühne – zu geben. Ich bin einer der Organisatoren des Festivals Euromusic in Esslingen. Die Abschlussveranstaltung 2018 fand im Vier Peh statt, und es war mit Abstand die beste Location für dieses Event. Was auch die Gastgeberinnen und Gastgeber aus Esslingen und die angereisten Musikerinnen und Musiker bestätigten.

Ich bin Musiker in zwei Bands. Ohne das Vier Peh sehe ich uns in Zukunft leider nicht mehr auf einer Bühne stehen. Auch die Möglichkeit, unkompliziert und bezahlbar eine private Feier zu veranstalten, fällt dann komplett weg. In „normalen“ Lokalen gibt es keine Bühne für Livemusik, und falls man ein Gemeindehaus oder Ähnliches ergattert, muss noch aufwendig ein Caterer bestellt werden. Das gibt’s im Vier Peh all inclusive. Und auch den tollen Biergarten werde ich schmerzlich vermissen und nicht zuletzt das tolle Team um die Kopp-Mädels und Micha Schauer.

Musikerinnen und Musiker aus anderen Gegenden beneiden uns um das Vier Peh und das tolle Konzept, und trotzdem ist die Verwaltung nicht bereit, über ihren Schatten zu springen. Ich könnte heulen.

Manfred Jandt, Musiker und einer der Organisatoren des Esslinger Euromusic-Festivals

Ohne Vier Peh würde es uns nicht geben

Wir nennen uns Halbwegs Nüchtern. Wir sind mehr als zehn junge Menschen, wir sind Esslinger und wir sind eine Rockband. Ohne das Vier Peh würde es uns nicht geben. Hier haben wir unsere Band gegründet nach einer der unzähligen Open-Stage-Sessions, die in dieser Esslinger Kulturinstitution stattfanden. Es handelt sich nicht einfach um irgendeine Kneipe. Über die Jahre war das Vier Peh für uns ein Raum zur Entfaltung, ein in­spirierendes Unikat. Als wir die einmalige Chance bekamen, Esslingen beim Europäischen Musikfestival in der Partnerstadt Vienne zu vertreten, war es das Vier Peh, das uns diese Möglichkeit eröffnete und die Kontakte knüpfte. Das Team tat das nicht aus Eigeninteresse und Prestige, sondern aus Liebe zur Kultur. Dieser Beitrag, den das Vier Peh zum kulturellen Leben unserer Stadt leistet, macht seinen Erhalt zu einem Anliegen, das nicht nur junge Musikerinnen und Musiker interessieren sollte. Allen Esslingern, denen Musik, Kunst und Kreativität am Herzen liegen, darf der drohende Verlust dieser Institution nicht egal sein.

Paul Weinzierl für die Esslinger Band Halbwegs Nüchtern

Die Uhr soll nicht noch schneller ticken

Es gibt keinen Ort in Esslingen, an dem sich Generationen in einer Kneipe treffen, an dem generationenübergreifend Musik gemacht und gehört wird, an dem Jung und Alt die Chance haben, an einer Open-Stage mitzuwirken. Es gibt keinen Ort mehr, der ein Live-Musik-Programm aufstellt, in dem auch lokale Bands zu hören sind. Die Uhr für das Vier Peh tickt durch den Umzug der Hochschule in die Weststadt und die neue Nutzung des Areals eh schon. Warum die Zeiger noch weiter nach vorne gedreht werden sollen, macht uns ratlos.

Bärbel und Holger Götz, Esslingen

Wichtig für das Hochschulleben

Ich bin Professorin für Soziale Arbeit. Unsere Fakultät ist in der Flandernstraße. Die Aussicht ist schön, aber einsam. Das Vier Peh trägt entscheidend dazu bei, den Studienstandort attraktiv zu machen, wie man neudeutsch sagen würde. Wir haben kein Café, keinen Ort, um sich rund um den Studienalltag ortsnah zusammensetzen zu können, in Ruhe zu sprechen und zu reflektieren, soziale Kontakte unkompliziert und hochschulnah zu fördern – außer das Vier Peh. Gerade in Zeiten der Pandemie fehlen diese Austauschräume. Und sobald die Wiederaufnahme des regulären Studienbetriebes kommt, brauchen die Studierenden und auch die Angestellten der Hochschule diesen Raum. Um das Versäumte des zwischenmenschlichen Austausches – ohne das der Alltag trist wäre – wieder zu beleben. Solange die Hochschule oben auf dem Berg steht, braucht es eine Infrastruktur, die dem Studierendenleben gerecht wird. Und das ist im Fall Esslingen das Vier Peh. Im Interesse der Hochschulstadt Esslingen: Das Vier Peh muss bleiben.

Claudia Barth, Professorin an der Hochschule Esslingen

Dem Vier Peh mehr Leben schenken

Einen Großteil meiner Jugend habe ich im Vier Peh verbracht. Es war für mich der Place to be in den 80er- und 90er-Jahren, um Freunde zu treffen. Später war ich hier zu Lesungen, Band-Abenden, zur Open-Stage oder im Biergarten. Es sah innen noch fast genauso aus wie früher, und ich fühlte mich sehr herzlich willkommen. Das fand ich schön. Ein Herzstück, ein Stück Esslinger Gastro-Geschichte, soll nun dem modernen und oft durchaus berechtigten Wandel der Zeit weichen. Liebe Verantwortliche, denken Sie jung. Handeln Sie doch mal wieder unvernünftig. Schenken Sie dem Vier Peh mehr Leben.

Bettina Leins, Esslingen

Ein Mutmacher für viele Künstler

Im Vier Peh aufzutreten war für uns als Band ein Ritterschlag. Wer dort spielen darf, der hat eine gewisse Qualität – der bekommt die Chance, einem guten Publikum gegenüberzutreten. Da hast du es als kleine Amateurband ein Stück weit geschafft. Ins Vier Peh kommen Menschen, die unterhalten werden möchten, die offen sind für alle Facetten der Kunst und die weit weg sind von Voreingenommenheit.

Das Vier Peh ist aber nicht einfach nur eine Kneipe, in der Bands und Künstler auftreten. Das Vier Peh ist und war schon immer auch ein Mutmacher für uns Künstler: Mut zu haben, sich zu präsentieren. Mut zu haben, dem Lampenfieber zu trotzen. Mut zu haben, direkt mit dem Publikum zu agieren. Mut zu haben, mit „fremden“ Musikern zu jammen. Mut zu haben, etwas Neues zu wagen oder sogar neu anzufangen. Wir haben nirgendwo ein so vielfältiges, Generationen übergreifendes und facettenreiches Repertoire erlebt wie beispielsweise bei den Sessions im Vier Peh. Für uns Künstler waren es unbeschreibliche Momente, nach dem Konzert quasi direkt ins Publikum zu fallen und direkt dem Lob oder der Kritik ins Auge zu blicken. Das Vier Peh muss erhalten bleiben.

Ricardo Schlösser, Wendlingen

Für viele ist es ein Stückchen Heimat

Klar ist uns allen, dass das Hochschulgelände an der Flandernstraße neu bebaut wird. Wann dies jedoch der Fall ist, weiß niemand. Ich bitte darum, das Vier Peh mindestens bis zum Abriss der Hochschule bestehen zu lassen. Seit vier Jahren wohne ich in Esslingen und liebe es hier. Vor allem die lebendige Kultur macht Esslingen für mich und viele meiner Freundinnen und Freunde zu einem attraktiven Lebensort. Während meines Studiums an der Hochschule haben wir so manche Präsentationsbesprechung im Vier Peh abgehalten. Doch auch nach anstrengenden Sitzungen, in der Pause vor dem Hochschulsport oder zum Fußballschauen zwischen zwei Seminaren waren wir immer gerne dort. Seit drei Jahren trifft sich der Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit regelmäßig zu Besprechungen im Vier Peh. Besonders erinnere ich Musikauftritte, die ich immer gerne besucht hab. Gerade aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern bietet das Vier Peh eine Bühne. Die Mitarbeitenden sind selbst bei voller Bude stets entspannt und lieb. Es bricht mir das Herz, daran zu denken, dass das bald nicht mehr da sein soll . . . Ich und viele meiner Freunde lieben das Vier Peh. Es ist ein Stückchen Heimat, stärkt die Kultur in Esslingen und wird weit über die Grenzen Esslingens hinaus gekannt und geliebt. Ich bitte den Oberbürgermeister: Erhalten Sie das Vier Peh.

Jessina Zühlke, Esslingen

Eine Chance verdient zum Weitermachen

Eine Kneipe wie das Vier Peh gibt es im weiten Umkreis nicht mehr. Offen für Musik, Kleinkunst, junge Bands, Kunst. Mit einem hübschen Biergarten und einer urgemütlichen Inneneinrichtung. Viele kulturell bewegte Menschen haben hier seit den 70er-Jahren und bis heute Auftrittsmöglichkeiten gefunden oder ihre Wurzeln in dieser Lokalität wie Sergio Vesely oder die Galgenstricke. Außerdem ist das Vier Peh speziell für die nördlichen Stadtteile ein wichtiger Treffpunkt für Alt und Jung. Denn etwas Vergleichbares gibt es da oben nicht, außer Tagescafés oder Stehbäcker. In der Vergangenheit wurden etliche Hochzeiten, Geburtstage und andere Feste dort gefeiert. Kurz: Das Vier Peh hat wegen der kulturellen Arbeit und als Treffpunkt die Chance verdient, weiterzumachen.

Maik Frey, Esslingen

Unverzichtbar für eine blühende Kultur

Das vier Peh hat sich jahrzehntelang dadurch ausgezeichnet, dass auch Amateurbands ihr Können unter Beweis stellen konnten. Solche Locations sind unverzichtbar für eine blühende Kultur auf Amateurbasis. Insbesondere auch für Musiker fortgeschrittenen Alters, für die Jugendhäuser nicht mehr Sinn machen und Kulturzentren wie zum Beispiel die Dieselstraße unerreichbar sind. Denn auch für Amateurbands gilt der Slogan „Bretter, die die Welt bedeuten“, wenn auch in kleinerem Maße. Eine Schließung ist ein absolutes Armutszeugnis für eine Stadt wie Esslingen.

Harald M. Seeger, Nürtingen, für die Bands Triple Trouble, The Gents und EHL-Band

Ein Stück Lebensqualität

Der Pachtvertrag für das Vier Peh soll nicht verlängert werden. Die Stadt sollte sich das sehr gut überlegen, da soziale und kulturelle Treffpunkte die Lebensqualität von Wohnquartieren mitbestimmen. In St. Bernhardt, Wäldenbronn, Hohenkreuz und darüber hinaus ist das Vier Peh eine seit vielen Jahren gerne angenommene Einrichtung, und es gibt nur wenige überhaupt nicht vergleichbare Alternativen. Durch die notwendige Verdichtung der Wohnbebauung wird es noch mehr Menschen geben, die solche Angebote suchen. Es wäre fast verantwortungslos, das Vier Peh zu schließen, bevor es unbedingt notwendig wird. Außerdem müsste eine alternative Möglichkeit zum kulturellen Angebot mit gemütlichem Biergarten in dieser Lage erst geschaffen werden.

Volker Bähr, Esslingen

Kein gutes Signal im Coronajahr

Das Vier Peh hat Kultstatus in und um Esslingen. Auch der Kulturverein Blues in Town hat Wurzeln im Vier Peh. Wir haben viele Sessions und Konzerte in sehr guter Erinnerung. Aus unserer Sicht gibt es keinen nachvollziehbaren Grund, warum ausgerechnet im Coronajahr 2021 eine dermaßen bedeutsame Kultureinrichtung in Esslingen geschlossen werden soll. Solange die „Akropolis“, also das alte Hochschulgebäude an der Flandernstraße, noch steht, muss auch das Vier Peh bleiben. Alles andere wäre ein verheerendes kulturpolitisches Signal der Stadtverwaltung im zweiten Coronajahr. Das Vier Peh muss bleiben. Mindestens solange die „Akropolis“ bleibt.

Christoph Klein, Bernd Leven und Michael Faulhaber, Vorstand des Vereins Blues in Town

Sprungbrett für Nachwuchskünstler

Mit Schrecken habe ich erfahren, dass die Stadtverwaltung die Schließung des Vier Peh nun doch schon zum Ende des Jahres betreibt. Ich schwanke zwischen Trauer und Zorn darüber. Ich habe mich regelmäßig bei vielerlei Veranstaltungen sehr wohl gefühlt. Die offene Bühne habe ich selbst sehr gern für Auftritte genutzt und auch die anderen Beiträge dort sehr genossen. Als ich nach einer Auftrittsmöglichkeit für Alexandr Misko gesucht habe, der damals noch ein Nachwuchskünstler war, hat mich das Vier Peh spontan unterstützt, und es wurde ein absolut großartiges Live-Konzert vor ausverkauftem Haus. Zwischenzeitlich gehört Alexandr Misko zu den absoluten Größen der Fingerstyle-Gitarre. Darüber hinaus ist es eine tolle Kneipe mit einem super Team und vielfältigen Initiativen. Ich denke an die Flohmärkte genauso gern wie an die Grill-Events und möchte das nicht missen.

Peter Rauleder, Ostfildern

Eine Heimat für handgemachte Musik

Das Vier Peh ist auferstanden mit der Hochschule, und es sollte enden mit der Hochschule in der Flandernstraße. Eine Entscheidung, mit der die meisten Vier-Peh-Freunde leben können. Die Entscheidung der Stadtverwaltung, den Pachtvertrag nicht zu verlängern, ist nicht nachvollziehbar. Die Kultkneipe Vier Peh ist einzigartig, hat kulturell Esslingen weit hinaus repräsentiert, und es ist eine Heimat für Musiker und Freunde von handgemachter Musik. In den fast 50 Jahren vier Peh sind Generationen ein- und ausgegangen, was sich bis zum heutigen Tag nicht geändert hat. Es wäre schön, wenn man über eine Pachtverlängerung nochmal nachdenkt. Es kann doch nicht so viel im Argen liegen, was vor fünf Jahren ok war. Ich würde mir sehr wünschen, dass unser neuer OB Klopfer sich selber ein Bild vor Ort macht und auch der Meinung ist, dass diese einzigartige Kultkneipe mit der Eröffnung der neuen Hochschule ein ehrwürdiges Ende verdient hätte.

Stephan Mauz, Esslingen

Genug Zeit für eine gemeinsame Lösung

Trotz Anfangsschwierigkeiten 2012 und jetzt Corona hat das Team um Uli Kopp und Micha Schauer vom Förderverein nie aufgegeben und für den Erhalt des Vier Peh gekämpft. Ja, sicher, auch um die eigene Existenz zu sichern, aber vor allem, weil man diese musikalische Plattform, die es sonst im Umkreis von Esslingen in dieser Form nicht mehr gibt, bieten und erhalten will. Wo treten hervorragende Bands auf, ohne dass in der Regel Eintrittsgeld verlangt wird, sodass jeder in den Genuss kommen kann? Wo haben junge Musiker noch die Möglichkeit, ihr Können vor Publikum zu beweisen und Bühnenerfahrung zu sammeln? Darüber hinaus gibt es einen wunderbaren Biergarten, gut besuchte Flohmärkte, Lesungen, Spieleabende, tolle Begegnungen und Gespräche von Jung bis Alt und liebenswertes Personal. Das Vier Peh ist Kult und fördert die Kultur in vorbildlicher Weise. Gerade in diesen schwierigen Zeiten muss der Erhalt solcher Kostbarkeiten oberste Priorität haben. Weshalb diese kurze Zeit zwischen der Begehung Ende November und dem Aus Ende 2021? Hatte man seitens der Stadt nicht genug Zeit, gemeinsam Lösungen zu suchen?

Heinrich Hobelsberger, Neuhausen