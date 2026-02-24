Aus für Bosch Power Solutions: An diese Bosch-Standorte sollen rund 220 Mitarbeiter aus Waiblingen wechseln

Die Produktion von Bosch Power Solutions in Waiblingen soll 2028 eingestellt werden. Nun werden mehr Details dazu bekannt, was für die 560 betroffenen Mitarbeiter vereinbart wurde.
Nach der Einigung über das geplante Ende der Produktion von Bosch Power Solutions (PS) in Waiblingen haben sich auch die Arbeitnehmervertreter zum Resultat geäußert – und Details genannt. „In Summe ist dieses Verhandlungsergebnis unter den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen ein akzeptables Ergebnis“, teilt Stefano Mazzei mit, der lokale Betriebsratschef.