Kreis Esslingen bleibt dabei: Kein Cent für die Expressbusse X4 und X7

1 Die Expressbuslinie X 4 wird ab 20. Dezember nicht mehr von Stuttgart-Degerloch aus nach Nürtingen fahren. Foto: Elke Hauptmann/Archiv

Zum Fahrplanwechsel am 20. Dezember wird der Betrieb der beiden Schnellbuslinien eingestellt. Eine Mitfinanzierung bis September 2027 lehnte der Esslinger Kreistag erneut ab.











Link kopiert

Die Expressbuslinien X4 von Degerloch über Bernhausen, Sielmingen, Wolfschlugen, Oberensingen nach Nürtingen und X7 von Degerloch über Plattenhardt, Bonlanden nach Harthausen werden nach Angaben der Betreibergesellschaft SSB zum Fahrplanwechsel am 20. Dezember dieses Jahres eingestellt. Die Hoffnung auf einen Weiterbetrieb ist wohl vergebens, denn der Kreis Esslingen wird sich definitiv nicht an den Kosten beteiligen. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistages schmetterte jetzt auch einen Kompromissvorschlag zur Mitfinanzierung ab.