Aus für Allgaier in Göppingen: Viele blicken in ungewisse Zukunft – „Die Lichter waren aus, da kamen Tränen“

Viele blicken in ungewisse Zukunft – „Die Lichter waren aus, da kamen Tränen“

1 Allgaier Automotive bei Nacht: Ende des Jahres werden in dem Traditionsbetrieb für immer die Lichter ausgehen. Die Belegschaft hatte lange gehofft, dass es noch eine Lösung gibt. Foto: Giacinto Carlucci

Die Tage des einstigen Flaggschiffs im Filstal sind gezählt: Das Aus des insolventen Autozulieferers Allgaier in Uhingen ist für viele Beschäftigte äußerst emotional.











Das Ende von Allgaier Automotive ist nah: Zum 31. Dezember 2025 werden in dem Traditionsbetrieb für immer die Lichter ausgehen. „In Uhingen läuft der Geschäftsbetrieb noch bis Weihnachten. Es werden hauptsächlich Restarbeiten erledigt“, teilt Insolvenzverwalter Michael Pluta mit. Der Sanierer ist von der Einstellung der Belegschaft beeindruckt: „Das Team arbeitet weiter engagiert, was in der aktuellen Phase nicht selbstverständlich ist. Dafür möchte ich allen Beschäftigten herzlich danken. Sie zeigen Haltung, Anstand und Einsatz bis zum Schluss.“ Bei Allgaier Automotive seien rund 600 Mitarbeiter bis Jahresende beschäftigt, die zum Großteil anschließend in eine Transfergesellschaft wechseln werden. Bis auf 30 Beschäftigte hätten sich alle dazu entschieden, in dieser Gesellschaft weiterzumachen. Jene 30 hätten geklagt – in dem Glauben, dass Allgaier doch eine Zukunft habe, hatte Pluta Ende September erklärt.