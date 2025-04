Aus Esslinger Steillagen: Wein-Tasting mit Kellermeister Max Stadler

1 Esslinger Wein – von der Sonne verwöhnt: Max Stadler kennt sich damit aus und teilt sein Wissen bei einem Weinseminar. Foto: Roberto B/ulgrin

Es ist ein Ausflug in die Welt der Aromen in der Weinstadt Esslingen. Max Stadler stellt bei einem Weinseminar mit Weinprobe edle Rebensäfte vor und gibt Informationen dazu, wie die Weine gewonnen werden und welcher Wein zu welchen Speisen passt.











Link kopiert

Max Stadler kennt sich mit Weinen aus – er hat eine Ausbildung zum „Chef de Caves“, also zum Kellermeister, absolviert. Und er hat eine eigene Weinimport-Firma betrieben und als Hobby-Winzer eine terrassierte Steillage im „Cannstatter Zuckerle“ bewirtschaftet. Nun ist Stadler im Ruhestand, Mitglied des Esslinger Stadtseniorenrats und Anbieter eines Weinseminars. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 17. April, möglich.

Am Mittwoch, 23. April, um 17 gibt es im Bürgerforum in der Schelztorstraße 38 in Esslingen ein zweistündiges Wein-Tasting unter der Überschrift „Genuss, Geselligkeit und Lebensfreude“ mit Max Stadler. Drei fruchtbetonte Weißweine, die gut zu Spargel passen, und ein kraftvoller Merlot im Eichenfass werden präsentiert. Alle Rebensäfte sind made in Esslingen: „Sie stammen aus der Lage Esslinger Schenkenberg“, teilt der Stadtseniorenrat mit.

Welcher Wein passt zu welcher Speise?

Viele Infos rund um den Wein gibt Max Stadler. Foto: Ines Rudel

Die Teilnehmer können Verkostungstechniken erlernen und in die Welt der Aromen eintauchen. Gewürzt wird der Abend mit Informationen zum Weinausbau und der Harmonie zwischen Speisen und Wein.

Der Stadtseniorenrat betritt mit der Veranstaltung Neuland: Zum ersten Mal bietet er nach eigenen Angaben ein Weinseminar zum Unkostenbeitrag an. Auch wenn der Weinkonsum – und insgesamt der Alkoholkonsum – in Deutschland stetig abnimmt, spielt er im Kreis Esslingen und in der Region nach wie vor eine große Rolle. In Esslingen gibt es etliche Weinbergbesitzer, die in einer Genossenschaft oder in verschiedenen Familienbetrieben organisiert sind.

Anmeldungen sind bis spätestens Donnerstag, 17. April, unter der Rufnummer 0711/8 26 13 08 oder der Mail-Adresse max.j.a.stadler@gmx.de möglich.