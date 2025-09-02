Aus der Region Stuttgart: Komparsen für internationalen Kinofilm gesucht – so können Sie mitmachen

Komparsen für internationalen Kinofilm gesucht – so können Sie mitmachen

1 In Stuttgart soll im Oktober und November ein internationaler Kinofilm gedreht werden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa / imago images/Shotshop

Für einen noch geheimen Film sucht eine Filmagentur Komparsen in Stuttgart und der Region. Eine Bewerbung ist online möglich. Was Interessierte wissen müssen.











Menschen aus Stuttgart und der Region haben bald die Chance, in einem internationalen Kinofilm mitzuwirken. Die „Agentur Filmgesichter“ aus Berlin sucht Hunderte Komparsinnen und Komparsen für einen noch geheimen Film, der im Oktober und November in Stuttgart und Umgebung gedreht werden soll.

Aufgrund der Nähe zum Drehort werden ausschließlich Menschen aus dem Großraum Stuttgart, Tübingen, Ludwigsburg, Reutlingen und Ulm besetzt, heißt es seitens der Agentur. Erfahrung sei zum Mitmachen nicht notwendig. Bewerben können sich den Angaben nach Menschen zwischen 18 und 80 Jahren. Und so funktioniert’s.

Komparse für Film in Stuttgart: Registrierung bei Agentur erforderlich

Wer sich als Komparse und/oder Kleindarsteller bewerben möchte, muss sich zunächst auf der Homepage der „Agentur Filmgesichter“ registrieren. Die Registrierung sei kostenlos, genauso wie eine eventuelle Vermittlung, heißt es auf der Homepage.

Bewerber müssen bei der Registrierung einige Informationen angeben. Neben formellen Daten fragt die Agentur auch etwa nach Ethnizität, Konfektion, Figurtyp, Körpergröße, Augenfarbe oder Tattoos. Diese Angaben dienten dazu, für eine Rollenbeschreibung die geeigneten Kandidaten zu finden, erklärt eine Sprecherin der „Agentur Filmgesichter“ auf Nachfrage unserer Redaktion.

„Wenn wir Anfragen von Filmproduktionen bekommen, werden wir zum Beispiel nach Komparsen gefragt, die bestimmte Konfektionsgrößen oder bestimmte Haarfarben oder Haarlängen haben“, heißt es auf der Homepage der Agentur. Das sei von Interesse, um beispielsweise herauszufinden, ob die Bewerber für bestimmte Kostüme geeignet sind, erklärt die Sprecherin.

Komparse in Stuttgart: Dieses Erscheinungsbild wird besonders gesucht

Diese persönlichen Angaben würden der Agentur bei der Vorauswahl helfen und die eigenen Chancen erhöhen, sind aber bei der Registrierung optional und müssen also nicht zwingend angegeben werden. „Im Zweifelsfall fragen wir explizit danach, wenn ein Kandidat oder eine Kandidatin infrage kommen könnte“, so die Sprecherin.

Die angegebenen Daten würden ausschließlich in der Datenbank der Agentur für die Vermittlung an Produktionsfirmen genutzt und nach erfolgreicher Vermittlung an die Produktion gegeben, heißt es auf der Homepage der Agentur unter anderem zum Datenschutz.

Für den Dreh in Stuttgart sei „jedes ethnische Erscheinungsbild“ willkommen, besonders gesucht würden aber „US-amerikanisch, afro-amerikanisch, BIPoC und zentral- und ostasiatisch gelesene Menschen“.

Komparse für Film in Stuttgart: Fotos sind Voraussetzung

Außerdem bittet die Agentur bei der Registrierung um drei Fotos von den Bewerbern: ein Portrait- und zwei Ganzkörperfotos. Die Fotos sollten aktuell, Gesicht und Haare gut erkennbar sein, so die Agentur. Urlaubs- oder Partyfotos seien nicht erwünscht, stattdessen bittet die Agentur um Aufnahmen vor einem neutralen weißen Hintergrund.

Ein Foto sei eine Voraussetzung für eine Vermittlung, sagt die Sprecherin. Die vollständigen Hinweise der Agentur zu den Fotos finden Sie hier.

Die Bilder würden „nur im Rahmen einer Vermittlung an Filmproduktionen genutzt“ und nicht an Dritte weitergegeben.

Filmproduktion wählt Komparsen anhand der Sedcard aus

Im Anschluss an die Registrierung erhalten die Bewerber eine individuelle „Filmgesichter-Nummer“, hinter der eine persönliche Sedcard hinterlegt ist, erklärt die Sprecherin. Anhand der Sedcard mache die Agentur der jeweiligen Filmproduktion Vorschläge für potenzielle Komparsen. Die Filmproduktion wiederum wähle aus.

Ein Casting für Komparsen gebe es nicht; bei Kleindarstellern hingegen gebe es in einigen Fällen kurze Online-Castings.

Eine direkte Bewerbung auf eine Komparsen- oder Kleindarsteller-Rolle für den Film in Stuttgart ist nicht möglich. Stattdessen müssen Bewerber nach der Registrierung darauf hoffen, dass sie als für den Film geeignet eingestuft und von der Produktionsfirma ausgewählt werden.

In der Mail nach der Registrierung heißt es: „Sobald wir eine passende Rolle für Sie haben, werden wir Sie per Mail kontaktieren und Ihnen eine Drehanfrage senden.“ Nach Aussage einer Agentur-Sprecherin könnten Bewerber für den Film in Stuttgart in den nächsten Wochen mit einer Drehanfrage rechnen, für spätere Drehtage könne eine Rückmeldung aber auch noch Mitte Oktober kommen.

Komparse für Film in Stuttgart: Alles Wichtige auf einen Blick

Alter: 18 bis 80 Jahre

Wohnort: Großraum Stuttgart, Tübingen, Ludwigsburg, Reutlingen und Ulm

Drehzeitraum: Oktober und November 2025, zwei bis sieben Drehtage

Gesucht: „jedes ethnische Erscheinungsbild“, besonders aber „US-amerikanisch, afro-amerikanisch, BIPoC und zentral- und ostasiatisch gelesene Menschen“

Registrierung: auf der Homepage der „Agentur Filmgesichter“; Angabe verschiedener Daten und Fotos erforderlich

Nach der Registrierung: meldet sich die Agentur mit einer Drehanfrage, falls der Bewerber für den Film geeignet ist

Vergütung: mindestens 130 Euro/Drehtag für Komparsen, mindestens 200 Euro/Drehtag für Kleindarsteller

Komparsen in Stuttgart erhalten Vergütung

Genaue Details zum geheimnisvollen Film verrät die Agentur bislang nicht. Zur Verfügung stehen müssen die Komparsen den Angaben nach für zwei bis sieben Tage innerhalb des Drehzeitraums.

Die Drehtage werden laut Agentur vergütet; pro Drehtag gibt es demnach eine Gage von mindestens 130 Euro für Komparsen und mindestens 200 Euro pro Drehtag für Kleindarsteller.