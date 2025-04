Aus Büros sollen Wohnungen werden: Architekturbüro veröffentlicht Pläne für das Esslinger Roser-Areal

Ex-The-Voice-Teilnehmer in Esslingen Gregor Hägele gibt Open-Air-Konzert auf der Burg

Der Stuttgarter Popsänger Gregor Hägele, früherer Teilnehmer an der Fernsehcastingshow The Voice of Germany, gibt im Juli ein Open-Air-Konzert auf der Esslinger Burg. Die Stadt will künftig mehr Veranstaltungen für junge Leute anbieten. Auch die Band Rikas tritt auf.