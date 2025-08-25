Auktion: Basketballkarte von Bryant und Jordan erzielt Millionen

1 Die Versteigerung der Karte mit den Autogrammen der beiden NBA-Legenden hat fast 13 Millionen Dollar (rund 11 Millionen Euro) erzielt. Foto: -/Heritage Auctions/dpa

Michael Jordan und Kobe Bryant sind Legenden der Basketballgeschichte. Jetzt wurde eine Sammelkarte mit Autogrammen der beiden versteigert - für einen Rekordpreis.











New York - Die Versteigerung einer Basketballsammelkarte mit Autogrammen der beiden NBA-Legenden Michael Jordan und Kobe Bryant hat fast 13 Millionen Dollar (rund 11 Millionen Euro) erzielt. Die Karte - ein Unikat mit den Bildern, Uniformlogos und Autogrammen der beiden Spieler - habe am Samstag eine Rekordsumme erzielt, gab das Auktionshaus Heritage Auctions auf der Plattform X bekannt. Wer die Karte ersteigerte, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Kobe Bryant und Michael Jordan gehören zu den besten Spielern der NBA-Historie. Bryant spielte für die Los Angeles Lakers spielte. Er kam 2020 im Alter von 41 Jahren bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben. Der 62 Jahre alte Jordan hat in den 90er-Jahren mit den Chicago Bulls sechs Meistertitel geholt.

Trikots, Schuhe und andere Erinnerungsstücke aus den Karrieren der beiden Basketballspieler wurden schon mehrfach teuer versteigert.