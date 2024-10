Auktion am Flughafen Stuttgart: Vergessene Koffer kommen unter den Hammer

1 100 Gepäckstücke werden am 10. November versteigert. Foto: Imago/CHROMORANGE/Christian Fink10

Man mag es kaum glauben, doch immer wieder bleiben Koffer am Flughafen Stuttgart alleine zurück. 100 der vergessenen Gepäckstücke werden nun bei einer Auktion versteigert. Mit welchen Überraschungen können Bietende rechnen?











Schütteln, hochheben oder gar hinein lugen – all das wird bei der Kofferversteigerung am Stuttgarter Flughafen, am Sonntag, 10. November, nicht möglich sein. Interessentinnen und Interessenten müssen völlig blind abschätzen, was sich in den Gepäckstücken befindet und danach ihr Gebot ausrichten. Die Neugierigen unter ihnen können sich allerdings vorab schon ein Bild von ihrem Objekt der Begierde machen: Auf der Website des Stuttgarter Auktionshauses Eppli sind die Koffer, die versteigert werden sollen, aufgelistet.

Zum 100-jährigen Jubiläum des Stuttgarter Flughafens veranstaltet dieser, zusammen mit dem Auktionshaus Eppli, am Terminal 4 von 11 bis 17 Uhr eine Auktion, bei der vergessene Gepäckstücke zum Erwerb angeboten werden. Den Bestandsjahren des Flughafens entsprechend, sollen 100 Koffer unter den Hammer kommen – in den vergangenen Jahren waren es meist zwischen 40 bis 60 Gepäckstücke. Doch eigentlich hatte jedes Gepäckstück einmal einen Besitzer. Wie wird also festgestellt, ob niemand mehr seinen Koffer zurückhaben möchte?

Souvenirs aus fernen Ländern bis hin zum Schlauchboot

„Bevor Gepäckstücke für die Kofferversteigerung in Betracht kommen, werden sie mindestens sechs Monate vom Lost & Found aufbewahrt“, erklärt Johannes Schumm, der Pressesprecher des Flughafens. In dieser Zeit werde mehrfach versucht, den Besitzer ausfindig zu machen, indem die Koffer nach Hinweisen zur Adresse untersucht werden. Doch immer wieder komme es vor, dass Koffer nicht abgeholt werden. Diese können nun bei der Auktion ersteigert werden.

Doch was können Mitbietende erwarten? Oft sei die klassische Urlaubskleidung in den Koffern, sagt Schumm. Aus den vergangenen Auktionen weiß er aber, dass auch Souvenirs aus fernen Ländern oder Sportartikel auftauchen können. Sogar ein Schlauchboot und eine komplette Tauchausrüstung habe sich mal in den Gepäckstücken versteckt.

Garantiert enthalten sind dieses Mal Gutscheine wie zum Beispiel ein Fluggutschein und ein 250-Euro-Reisegutschein, diverse Restaurantgutscheine, Eintrittskarten für die CMT oder für den Christmas Garden in der Wilhelma und einiges mehr. Die vollständige Liste kann auf der Homepage des Flughafens angesehen werden. In den Koffern nicht enthalten sind verbotene oder gefährliche Gegenstände, garantiert der Sprecher, denn alle Koffer werden vorab vom Zoll kontrolliert. Wer vergammelten Reiseproviant oder ähnliches erwartet, muss sich auch keine Sorgen machen. Sichergestellt werde das durch eine Vier-Augen-Kontrolle, so Schumm.

Gebote oft im dreistelligen Bereich

Und wie viel Geld müssen interessierte Bieterinnen und Bieter nun für einen Überraschungskoffer investieren? „Bisher wurden oft mehrere hundert Euro je Koffer erzielt, wie es diesmal ausfällt, bleibt abzuwarten“, sagt Schumm.

Ein Teil der Erlöse, die durch die Versteigerung erzielt werden, kommen dem Verein Frauen helfen Frauen und der Fildertafel zugute. Neben der Auktion erwarten die Besucherinnen und Besucher im Terminal 3 außerdem ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Unter anderem werden die Zollhunde einen Auftritt haben, es wird eine Kofferenthüllung geben und in den Terminals auf der Besucherterrasse werden Kinderschminken, Eisstockschießen, Gewinnspiele und eine Hüpfburg angeboten. Da am Eventtag mit vielen Besuchern gerechnet wird, empfehlen die Verantwortlichen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.