Auftritt am Freitag: Schafft es Joy Krüger ins Halbfinale von „The Voice“?

Die Sängerin aus Freiberg (Kreis Ludwigsburg) tritt am Freitag in den Teamfights der Castingshow The Voice of Germany an – dann entscheidet sich, ob sie ins Halbfinale einzieht.











Für Joy Krüger aus Freiberg am Neckar steht an diesem Freitag, 21. November, ein entscheidender Moment bei The Voice of Germany an. In den Teamfights wird sich entscheiden, ob sich die 21-Jährige einen Platz im Halbfinale sichern kann.

Bisher lief ihre Reise in der Casting-Show für die junge Sängerin wie am Schnürchen. In den Blind Auditions konnte sie mit ihrer starken Stimme überzeugen und durfte mit Coach Rea Garvey eine Zugabe von Roxettes „Listen to Your Heart“ singen. Und auch in der Battle-Runde konnte Krüger überzeugen. Sie trat gegen ihren Teamkollegen Linus Bruhn an. Das Besondere: Statt nur einen der beiden schickte Garvey untypischerweise beide Talent in die nächste Runde. Die Freude bei dem Duo war riesig.

Joy Krüger kämpft um den begehrten „Hot Seat“

Am Freitag wird es für Krüger in den Teamfights erneut ernst. Dabei treten die Talente der verschiedenen Coaches gegeneinander an und versuchen, einen der begehrten „Hot Seats“ zu erobern. Nur wer dort sitzen bleibt, zieht weiter. Das Publikum im Studio entscheidet per Abstimmung, wer bleibt und wer gehen muss. Am Ende jeder Runde bleiben nur vier Talente übrig, die ins Halbfinale einziehen.

Ausstrahlung am Freitag auf Sat.1

Wenn Joy bei den Teamfights einen Hot Seat erobert, wäre das ein riesiger Schritt in Richtung Finale. Am 21. November um 20.15 wird sich auf Sat.1 zeigen, ob Krüger es erneut in die nächste Runde schafft oder ihre Reise bei The Voice of Germany zu Ende geht.