EM 2024 in Stuttgart: Kroaten feiern trotz Niederlage auf der Theo

14 Die Kroaten feierten ihre Mannschaft trotz Niederlage. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Die Kroaten müssen zum Auftakt der Europameisterschaft eine bittere 0:3-Niederlage gegen Spanien einstecken. Die Fans der Mannschaft feiern in Stuttgart dennoch kräftig.











Diesen Start in die Europameisterschaft haben sich die Kroaten anders vorgestellt. Am Samstag verlor die Truppe um Altstar Luka Modrić mit 0:3 gegen Spanien. Bereits zur Halbzeit lagen die Kroaten trotz guter Chancen mit drei Toren in Rückstand. Die Stimmung bei den zahlreichen kroatischen Anhängern auf der Theodor-Heuß-Straße in Stuttgart war dennoch gut. Schon vor dem Anpfiff stimmten sich die Fans mit Gesängen auf das Spiel ein. Während der Partie zitterten die Kroaten mit ihrer Mannschaft – die drei Gegentore trübten die Stimmung nur wenig.

Auch in der zweiten Halbzeit erspielten sich die Kroaten gute Chancen. Doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Hoffnung keimte auf, als der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt zeigte. Doch auch diese Möglichkeit ließen die Kroaten liegen. Trotz der Niederlage feierten die Fans anschließend auf der Theo, die aufgrund der zahlreichen kroatischen Fans zwischenzeitlich in Richtung Rotebühlplatz sogar gesperrt werden musste. In der Bildergalerie sehen Sie die Bilder zum kroatischen Nachmittag in der Stuttgarter Innenstadt.