Mit einem Novum startete das Podium Esslingen in die 15. Auflage seines Festivals – nämlich mit einer Sinfonie in ES. Die Buchstaben standen allerdings nicht für die Tonart mit den drei Vorzeichen, sondern für die Initialen der Stadt Esslingen und die Einbeziehung von deren Gesellschaft in den musikalischen Kontext der Veranstaltung.

Beim Eröffnungskonzert erfüllte ein musikalischer Dreiklang den sakralen Raum von St. Dionys, treffend gesetzt von der Kantorei der Stadtkirche, den „Accordionados“ der Städtischen Musikschule und dem Filderstädter Musikschulensemble „Cellonly“. Das mit jungen Profis aus ganz Europa besetzte Podium-Ensemble erweiterte den eindrucksvollen orchestralen Apparat um eine vierte Dimension.

Keine geglätteten Übergänge

Die Platzierung der verschiedenen Ensembles im Kirchenraum bescherte dem Publikum ein faszinierendes Raumklang-Erlebnis: Die Accordionados und das Celloensemble tönten von den Emporen herab, die Kantorei sang auf dem Lettner, und das Instrumentalensemble musizierte im Altarraum. Aus schroffen stilistischen Gegensätzen und der direkten Konfrontation verschiedener Epochen bezog das Programm seine Spannung. Von geglätteten Übergängen war nichts zu spüren – und gerade dies gab der Programmfolge eine besondere innere Kraft: Die Zuhörenden wurden von der ersten bis zur letzten Note gefesselt vom ständig wechselnden musikalischen Geschehen.

Eine verbindende Klammer um das Ganze legte ein Nonett von Louise Farrenc, dessen vier Sätze wie Interludien zwischen die Programmpunkte geschoben waren. Das Ensemble brachte den romantischen Duktus der Musik zum Blühen, zauberte spannungsvolle Kantabilität im eröffnenden Allegro, entwickelte dann in den Variationen faszinierende Wechselspiele zwischen Bläsern und Streichern, und nach den idyllischen Klängen des Trios sorgte ein beschwingtes Finale für den tänzerischen Kehraus.

Dass die Podium-Musiker nicht nur in der schwelgerischen Klangwelt der Romantik zuhause sind, sondern sich auch sicher bewegen können in den Untiefen zeitgenössischer Musik, hatte man eingangs bei Fragmenten aus Julius Eastmans Werk Femenine gehört. Das radikale minimalistische Werk aus dem Jahr 1974 rüttelte in seiner kompromisslosen Tonsprache auf und brachte neben schillernden Farbenspielen verschlungene Aktionen der Instrumente, die sich im changierenden Klangteppich stets neu erfanden. Melodischer tönte die von Uwe Schüssler geführte Kantorei der Stadtkirche vom Lettner herab. Der Chor traf den melodischen Kern des von Undine Smith Moore arrangierten afroamerikanischen Spirituals „We shall walk trough the Valley“, überzeugte mit biegsamer Kantilenenkunst und einer fein abgestimmten Balance der Stimmgruppen.

Großes Finale mit allen Mitwirkenden

Hier schloss das Madrigal „Io piangio che’l mio pianto“ der Renaissance-Komponistin Vittoria Raffaella Aleotti nahtlos an. Die Accordionados spielten die Musik im Arrangement ihres Leiters Ulrich Schlumberger ebenso souverän, wie sie zuvor die zeitaktuellen Klänge von Servais Haanens „Unkown Landscape“ in orgelähnlichem Sound umgesetzt hatten. Das Ensemble Cellonly der Filderstädter Musikschule FILUM leitete mit der stilsicher umgesetzten Wiedergabe einer frühbarocken Sinfonia der flämischen Komponistin Leonora Duarte über zum großen Finale aller Mitwirkenden. Hier koordinierte der Podium-Festival-Chef Joosten Ellée die Stränge von Inti Figgis-Vizuetas „Coradh“: Mit klarem Schlag hielt er das Zusammenspiel der verschiedenen Ensembles auf sicherer Spur. Die freie musikalische Textur der Komposition ermöglichte den Ausführenden ein spontanes Musizieren, das für das mitten im Geschehen sitzende Publikum zum besonderen Hörerlebnis wurde.

Nach dem begeisterten Schlussapplaus führte ein Dudelsack-Spieler das Publikum zur Unterführung beim Neuen Rathaus. Dort wurde im Rahmen der neuen Podium-Reihe Megaphonie lautstark gegen Straßenlärm und Umweltzerstörung protestiert – aufrüttelnd und zum Nachdenken anregend.

Weitere Infos zum Podium Festival unter www.podium-esslingen.de.