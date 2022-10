1 Das Billy Hart Quartet begeisterte beim Eröffnungskonzert des Jazzfestivals. Foto: /Rainer Kellmayer

Internationale Stars und junge Musiker geben sich vom 1. bis 22. Oktober beim internationalen Jazzfestival in Esslingen die Ehre. Eröffnet wurde die Reihe mit einem Konzert des Billy Hart Quartet und Sandi Kuhn Quartett – und viel Beifall.















Link kopiert

Billy Hart merkt man seine 82 Jahre nicht an. Wenn der Nestor der Jazz-Schlagzeuger hinter Trommeln und Becken sitzt, beeindruckt die Vitalität seiner technisch komplexen Schlägelkunst und die einzigartige Ausstrahlung des aus Washington D.C stammenden Drummers. In seinem Quartett hat sich Hart mit Jazzgrößen wie dem Pianisten Ethan Iverson, dem Saxofonisten Mark Turner und Ben Street (Bass) zusammengetan: Eine exquisite Besetzung, die dem Publikum beim Eröffnungskonzert der achten Auflage des Jazzfestivals Esslingen in der Württembergischen Landesbühne eine Sternstunde des Jazz bescherte. Noch bis zum 22. Oktober finden an verschiedenen Orte der Stadt Konzerte statt.